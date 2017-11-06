السفيرالتركى لدى ليبيا، ما حدث فى اوبارى عمل فردى لايمت لمبادئ وقيم الشعب الليبي .

طرابلس 6 نوفمبر 2017 0 وال )- أكد سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا "

احمد دوغان " ان حادثة اختطاف مهندسى شركة انكا الاتراك وزميلهم من جنوب

افريقيا عمل فردى لايمت لقيم ومبادئ الشعب الليبى وسكان منطقة فزان

بصله.

وجدد السفير التركى خلال اجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية

بحكومة الوفاق الوطنى "لطفي المغربى" به اليوم بمقر الوزارة بطرابلس التأكيد على ان

مثل هذه الحوادث الفردية لن ثؤتر على العلاقات الليبية التركية ،مؤكدا ان

السلطات بكافة مستوياتها فى ليبيا قد ادانت هذا العمل وان الشركة ستستمر

فى اداء عملها وانجازه فى الفترة التى تم تحديدها مسبقا.

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