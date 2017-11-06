اختتام الحملة الوطنية للتطعيمات على مستوى بلدية ترهونة .





ترهونة 06 نوفمبر 2017 ( وال )- اختتمت امس الاحد الحملة الوطنية

للتطعيمات للعام الجاري على مستوى بلدية ترهونة .

واوضح " سالم المزوغي " مدير مكتب الرعاية الصحية الاولية التابع

لإدارة الخدمات الصحية ترهونة في تصريح لوكالة الانباء الليبية بان عدد

المطعمين ضد شلل الاطفال بلغ (36109) كما بلغ عدد الاطفال المطعمين ضد

الحصبة والحميراء والنكاف (15640) .

وأكد " المزوغي " على وجود اقبال وتجاوب كبير جدا من قبل اولياء

الامور لاحضار اطفالهم لمراكز التطعيمات ، منوها بجهود كافة العاملين

بالمراكز من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين في الحصول على تحصينات .

وتهدف هذه الحملة التي نظمها المركز الوطني لمكافحة الامراض ، إلى

التحصين ضد مرض شلل الاطفال وكذلك العمل على استئصال مرض الحصبة والحد من

انتشار مرض الحصبة الالمانية خاصة بين السيدات بالإضافة الى زيادة

المناعة ضد مرض النكاف أو ما يعرف بمرض ( بأبو وداج) .

يشار إلى أن الحملة نفذت خلال الفترة من 28 اكتوبر الى 4 نوفمبر وذلك

ضد مرض الحصبة والحميراء والنكاف لمواليد ( 2012-2013- 2014 ) واعطاء

فيتامين أ(A) للفئتين العمريتين حسب تركيز الجرعة الفئة العمرية الاولى

من مواليد شهر 10 /2016

...(وال ترهونة)...