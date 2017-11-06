" السراج " يؤكد استمرار المساعي لتجنب اي مواجهات عسكرية بمنطقة ورشفانة وايجاد حلول أمنية .



طرابلس 06 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني، " فائز السراج "، الاستمرار في بذل المساعي لتجنب أي

مواجهات عسكرية بمنطقة ورشفانة وإيجاد حلول أمنية تعيد الأمن والاستقرار

لتعود المنطقة إلى حاضنة الوطن، وتتمكن الحكومة من تقديم الخدمات

للمواطنين وحل ما تواجهه المرافق الحيوية من مختنقات .

وأعرب في بيان أصدره عن حرصه على حماية المدنيين في منطقة ورشفانة

وبذل كل المساعي من أجل تجنب مخاطر المواجهات العسكرية والعمل مع الأعيان

والقيادات ونواب النمنطقة لتحقيق ذلك .

وقال " السراج " في بيانه ، أن الحرص على تفادي أية مواجهات تؤدي إلى

إزهاق الأرواح لا تعني السماح باختطاف منطقة ورشفانة من قبل مجموعات

مسلحة تعمل خارج الشرعية وتمارس عمليات الحرابة الخطف والقتل قبل

الابتزاز وعزل المنطقة عن محيطها.

وشدد على أن التهاون حيال هذه الأعمال الإجرامية هو تهاون في واجب حكومة

الوفاق تجاه أمن وسلامة المواطنين ، مشددًا على أن مسؤولية المجلس حماية

المدنيين والتصدي للجريمة بمختلف أشكالها ومسمياتها، داعيًا إلى ضرورة

تضافر الجهود في مواجهة الخارجين عن القانون وأن يتحلى الجميع بالحكمة

وبعد النظر.



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