تكريم ليبي في الدورة السادسة للمهرجان المغاربي لمسرح الهواة بتونس.





بنغازى 06 نوفمبر 2017 ( وال )- اختتم بمدينة نابل التونسية مساء أمس

الأحد " فعاليات المهرجان المغاربي لمسرح الهواة " في دورته السادسة،

والتي أطلق عليها هذا العام اسم دورة المرحوم "سليم محفوظ".

وأفتتح المهرجان والي نابل، والمعتمد الأول لولاية نابل، والمندوب

الجهوي للثقافة، ووجوه فنية من تونس، ودول المغرب العربي، وجاء

بمشاركات من دول المغرب العربي وهي؛ ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب .

وتنوعت فقرات المهرجان بين ورش عمل ، وعروض مسرحية للدول المشاركة،

حيث شاركت ليبيا بعرض مسرحي بعنوان (الرحلة) لفرقة ديزني - بنغازي، من

تمثيل توفيق الفيتوري، وأحمد المطردي، وإخراج الفنان وسيم بورويس، إنتاج

عام 2017، وشاركت المغرب بمسرحية (مزبلة الحروف) لمنتدى أنفاس الثقافة،

والجزائر بمسرحية "سو صول" للجمعية الثقافية كازا بالعلمة والفن أولاد

تايمة، بالإضافة لمشاركة تونس البلد المنظم بعرض مسرحية (رصيف السحب)

لجمعية "تتنفس فن" بتالة.

وكرم في حفل الختام عدد من المسرحيين و الفنانين، حيث كرمت الفنانة

سعاد خليل من ليبيا في تونس زوجة المرحوم سليم محفوظ، وعزيزة بو لبيار، و

مراد كروت، ووحيدة الدريدي والإعلامية سهام السافي، ومن الجزائر إبراهيم

لسود، ومن المغرب فاطمة الزهراء حرار، وعلي ابو ياسين من الجزائر.

...(وال بنغازى)...