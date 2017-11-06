" السراج " يدين محاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في مدينة بنغازي .



طرابلس 06 نوفمبر 2017 ( وال ) - دان رئيس المجلس الرئاسي، " فائز

السراج "، محاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني "

فرج قعيم "، في مدينة بنغازي أمس الاحد ، مشيرًا إلى أن هذا العمل

الإرهابي لا تقوم به سوى أيدي مجرمة آثمة .

وقال " السراج " في بيان أصدره أمس الأحد، أن هذا العمل الارهابي

يمثل تصعيدًا خطيرًا في أعمال العنف يستهدف أمن واستقرار البلاد، داعيًا

من أسماهم " الفرقاء السياسيين " إلى إعلان موقفهم الواضح الصريح الرافض

لاستخدام العنف أو التحريض عليه ، وإلى اتخاذ موقف حازم حتى لا تكون هذه

الجريمة بداية جديدة لظاهرة تستهدف المسؤولين والسياسيين .

وأضاف إن مثل هذه الجرائم لن تزيد الليبيين سوى المزيد من الإصرار

على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودوافعه في كافة أنحاء البلاد، وإن

على الإرهابيين والمجرمين أن يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الأجهزة المختصة بحكومة الوفاق الوطني

ستقوم بالتحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.



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