مدير الخدمات الصحية بسرت يتفقد عدد من المراكز والوحدات الصحية .





سرت 06 نوفمبر 2017 ( وال ) - قام مدير الخدمات الصحية بسرت الدكتور

" خليفة محمد عبد الفتاح " يرافقه مدير مكتب المشروعات بالقطاع المهندس "

بشير محمد " بزيارات تفقدية لعدد من المراكز والوحدات الصحية بالمدينة

وضواحيها .

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية

إن الزيارات شملت المراكز الصحية الغربيات والثلاثين القبيبة ومجمع

عيادات سرت المركزى والمركز الصحى عمر المختار والمركز الصحى ابوهادى

ومركز الرعاية الصحية الاولية سرت .

وأضاف أن هذه المرافق تعانى من نقص فى الأدوية والمستلزمات التشغيلية

والامكانيات والمعدات الصحية إضافة إلى الاضرار التي لحقت بها جراء حرب

تحرير المدينة العام الماضى .

(وال_سرت)