المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا : المواجهات التي حدثت في ليبيا مؤخرا لا تخدم مسيرة السلام ، ومسار إنهاء الأزمة .







القاهرة 06 نوفمبر 2017( وال )- أكد المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى

ليبيا " صلاح الدين الجمالي " ان المواجهات التي حدثت في ليبيا مؤخرا لا

تخدم مسيرة السلام ، ومسار إنهاء الأزمة ، مشددا على ضرورة توقف أعمال

العنف في ليبيا ، وفتح المجال للحوار السياسي .

وفي السياق ذاته واشار" الجمالي " في تصريح لوسائل الإعلام إلى ان

الجامعة تعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف الليبية ، والعمل

على استئناف الحوار السياسي في أقرب الآجال .

كما شدد على ضرورة اعطاء حوار تونس الوقت الكافي حتى تتوصل الاطراف

المتحاورة إلى حلول جامعة ترضى بها كل مكونات الشعب الليبي .



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