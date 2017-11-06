المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا : المواجهات التي حدثت
في ليبيا مؤخرا لا تخدم مسيرة السلام ، ومسار إنهاء الأزمة .
الإثنين ، 06- 11- 2017 - 10:35:00
القاهرة 06 نوفمبر 2017( وال )- أكد المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى
ليبيا " صلاح الدين الجمالي " ان المواجهات التي حدثت في ليبيا مؤخرا لا
تخدم مسيرة السلام ، ومسار إنهاء الأزمة ، مشددا على ضرورة توقف أعمال
العنف في ليبيا ، وفتح المجال للحوار السياسي .
وفي السياق ذاته واشار" الجمالي " في تصريح لوسائل الإعلام إلى ان
الجامعة تعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف الليبية ، والعمل
على استئناف الحوار السياسي في أقرب الآجال .
كما شدد على ضرورة اعطاء حوار تونس الوقت الكافي حتى تتوصل الاطراف
المتحاورة إلى حلول جامعة ترضى بها كل مكونات الشعب الليبي .
(وال )