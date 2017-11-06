وزير الصحة يقدم توضح شامل بشأن علاج أطفال ليبيين من تشوهات خلقية في القلب ، والاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومنظمة السلام الإيطالية للطوارئ .









طرابلس 06 نوفمبر 2017 (وال) - قدم وزير الصحة المفوض بحكومة

الوفاق الوطني د "عمر بشير الطاهر" توضيحاً شاملا لما قامت به الوزارة

بشأن علاج أطفال ليبيين يعانون من تشوهات خلقية في القلب ، والاتفاقية

الموقعة بين الوزارة ومنظمة السلام الإيطالية للطوارئ لمعالجتهم بإجراء

عمليات جراحية معقدة ، اضافة إلى تدريب العناصر الطبية الليبية والرفع من

كفاءتها من التمريض والفنيين والأطباء حديثي التخرج .

كما شمل التوضيح عملية نقص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية

للمستشفيات والمراكز الصحية في كامل ربوع ليبيا .

وقال وزير الصحة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة

وأطباء من منظمة السلام الإيطالية للطوارئ لمتابعة الاتفاقية ، وذلك

لعلاج الاطفال الليبيين الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب وبحاجة

لإجراء عمليات جراحية معقدة ، لافتا إلى أن المنظمة تقوم بإجراء مثل هذه

العمليات في العديد من الدول ، واخترنا دولة السودان الشقيق لإجراء

العمليات لهؤلاء الاطفال ، بعد أن طلبنا من المنظمة بأن تُقام العمليات

الجراحية داخل المستشفيات الليبية ، ولكن كان رد المنظمة بأن ذلك يتعذر

حالياً نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد .

وأضاف ان الاتفاقية تشمل كذلك تدريب العناصر الطبية الليبية والرفع

من كفاءتها من التمريض والفنيين والأطباء حديثي التخرج وفق جدول زمني

وهؤلاء سيُصاحبون الحالات التي سيتم علاجها بالسودان .

وأوضح وزير الصحة في تصريح لإحدى القنوات الفضائية المحلية ان العلاج

سيشمل الفئة العمرية من سنة الولادة وحتى 16 سنة ممن يعانون من تشوهات

خلقية في القلب وبحاجة لإجراء عمليات جراحية معقدة؛ وقد لا يكون عدد

الحالات التي سيتم علاجها كبيراً جداً .

وأشار في هذا الصدد إلى ان وفد من المنظمة قام بعملية التقييم بعد

زيارته الأخيرة لمركز القلب بتاجوراء ، ووجد أن هناك أطقم جيدة من

الأخصائيين والفنيين وهم بحاجة فقط إلى رفع كفاءة وتوفير بعض النواقص؛

وتعهدت وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الرئاسي والجهات المختصة بتوفير

النواقص والاحتياجات.

وقال وزير الصحة نحن بصدد الاتفاق وأخد الإذن من وزارة الخارجية أولاً

والتنسيق مع وزارة الخارجية بدولة السودان والسفارة الليبية بالخرطوم

لإعطاء التأشيرات والإقامة للحالات المرضية والمتدربين .

وأضاف ان المنظمة وعدت بالعمل على تنفيذ الاتفاقية في 20 من نوفمبر

الحالي .

وبخصوص نقص الأدوية والمستلزمات قال وزير الصحة إن هذا الأمر لا يقتصر

على مدن الجنوب وحدها ، بل إن مركز طرابلس الطبي الذي يقع بجوار الوزارة

يعاني أيضاً من إشكالية نقص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية .

وأشار وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني د "عمر بشير الطاهر"

إلى توجه الوزارة للقطاع الخاص وهو خطوة أولى وقد قمنا ببعض الإجراءات

لتسهيل عملية توريد الأدوية والخروج من سلسلة الإجراءات الإدارية من خلال

لجنة عطاءات فرعية ، وهذه اللجنة مستمرة في العمل ووضعنا خطة لمدة ثلاث

أشهر قادمة إلى أن تقوم لجنة العطاء العام بتوفير الدواء كاملاً لعام

2018 . م .

وقال إن لجنة العطاءات الفرعية قدمت عروض وفضت المظاريف وحاليا تكاد

تكون المحاضر جاهزة؛ أما بخصوص الأدوية والمستلزمات التي لا يحتمل

توفيرها الانتظار أخذنا الإذن من المجلس الرئاسي ، وهنا أشكر السيد رئيس

المجلس الرئاسي أ " فائز السراج " ومستشاريه الذين تواصلوا مع لجان من

الوزارة خلال الأيام الماضية لإعطائهم الإذن بالتكليف المباشر وتوفير بعض

الأصناف من الأدوية التي تعتبر معروفة ووحيدة المصدر ومحددة الأسعار

منعاً لأي تجاوز مالي أو قانوني في توفير هذه الأصناف .



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