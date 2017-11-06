بدء أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ المصرية .





شرم الشيخ 6 - نوفمبر -2017 - بدأ في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء أمس

الأحد، أعمال منتدى شـباب العالم، بمشاركة ، ثلاثة آلاف شاب يمثلون مختلف

دول العالم، إضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الاتحاد

الإفريقي.

ويهدف المنتدى إلى إيصال رسالة سلام للعالم بمساهمة الشباب في

بناء وحفظ الأمن والسلام في مناطق الصراع، ويعد منصة فعالة للحوار

المباشر بين الدولة شبابها من كافة أنحاء العالم، وتتضمن جلساته 64 جلسة،

يتحدث فيها 222 متحدثا، يمثلون 46 دولة من جنسيات مختلفة.

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