بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تتوجه اليوم إلى تونس .







طرابلس 6 نوفمبر 2017 (وال) - من المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني

الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إلى تونس لمواجهة المنتخب التونسي في

11 نوفمبر الجاري ضمن مباريات تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس

العالم روسيا 2018.

وسيقيم المنتخب الوطني معسكرا تدريبا في مدينة سوسة لمدة ثلاثة أيام قبل

موعد المباراة، وسينضم للمنتخب اللاعب المحترف بصفوف فريق بيسكارا

الإيطالي، أحمد بن علي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها المدرب، عمر المريمي كلا من: محمد

نشنوش وأحمد عزاقة وعلي شنينة في حراسة المرمى، والمعتصم صبو وسند

الورفلي وطارق الجمل وأحمد تربي وسعد إجبار وأحمد المقصي عيسى في خط

الدفاع، ولاعبو الوسط المعتصم المصراتي وصهيب بن سليمان وأحمد رمضان وبدر

حسن وأحمد بن علي ومفتاح طقطق ومهند مصطفى، وفي خط الهجوم محمد صولة

ومؤيد اللافي ومحمد الطبال وأحمد الزوي ومحمد الغنودي وصالح الطاهر وحمدو

الهوني.

وسيدخل المنتخب الليبي المباراة وفي رصيده ثلاثة نقاط فقط بينما يخوضها

المنتخب التونسي وهو في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة ويحتاج للتعادل فقط

ليتأهل للمونديال.

يشار إلى أن منتخب الكونغو الديمقراطية ثاني المجموعة برصيد 10 نقاط،

الذي سيلتقي غينيا في نفس التوقيت سيتفيد من نتيجة مباراة ليبيا وتونس في

حال خسارة الأخيرة ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم .

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