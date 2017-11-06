قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنينمن طوكرم بينهم أسير محرر وتستدعي آخرين.





كوكرم 5 نوفمبر 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من مدينة طولكرم، بينهم أسير محرر، واستدعت

عددا آخر لمراجعة مخابراتها.

وذكر شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال

اعتقلت الأسير المحرر إياد الجراد، وأمير سمير أبو سفاقة، ومحمد مهند أبو

سفاقة، وصهيب أبو صفية.

كما سلمت عددا آخر من الشبان، بلاغات، لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.

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