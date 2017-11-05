بيان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق حول حادثة اختطاف مهندسي شركة انكا التركية المتعاقدة على تنفيذ مشروع محطة أوباري الغازية.





طرابلس 5 نوفمبر 2017 (وال)- أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

بيانا حول حادثة اختطاف مهندسي شركة انكا التركية المتعاقدة على تنفيذ

مشروع محطة أوباري الغازية أدانت فيه حادثة الاختطاف ووصفتها بالعمل

الإجرامي الشنيع وغير الأخلاقي، مؤكدة أنه عمل فردي غير مسؤول ولا يمثل

الشعب الليبي وأخلاقه العربية الأصيلة.

وجاء في البيان :-

في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي الشنيع والذي

نعتبره عملا غير أخلاقي، نؤكد أن هذا عمل فردي غير مسؤول ولا يمثل الشعب

الليبي وأخلاقه العربية الأصيلة التي تجرم تلك الأفعال.

ونحن هنا نوضح للجميع أن مثل هذه التصرفات تنسف كل الجهود التي تقوم

بها وزارة الخارجية بالتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة وباقي

الوزارات والمؤسسات الليبية من أجل العمل معا على حل كل المشاكل التي

تواجه الشعب الليبي وعلى كافة الأصعدة وخاصة التي تتعلق بالحياة اليومية

للمواطن ومنها مشكلة العجز في توفير التيار الكهربائي والتي تعمل شركة

انكا، التي تم خطف مهندسيها، في تنفيذ أحد مشاريعها والذي ساهم عند بداية

تشغيله في حل أزمة الكهرباء في بلادنا.

ولا يفوتنا أيضا أن نوضح أن مثل هذا التصرف قد تكون له نتائج سلبية على

علاقاتنا مع دول العالم، وقد ينتج عنها بعض ردود الأفعال الفردية التي قد

يتعرض لها المواطنون الليبيون في الخارج.

ونوضح للذين قاموا بهذا التصرف أنه عمل إجرامي يعاقب عليه القانون

الليبي والدولي، وقد تطال من يقوم بمثل هذه الأفعال عقوبات داخلية

وخارجية.

وإذ نطالب كافة الجهات المختصة بالعمل سويا على عودة المختطفين، نؤكد

على ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه التصرفات التي تعود بالضرر على ليبيا

كافة.

(وال)