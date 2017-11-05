وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تبحث مع فريق عمل من وزارة الاقتصاد مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة .

طرابلس 05 نوفمبر 2017 ( وال ) - اجتمعت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة " ايمان بن يونس "، مع فريق عمل من وزارة الاقتصاد والصناعة لبحث مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، بحضور مستشارين من مكتب النائب " أحمد معيتيق " وعضو المجلس الرئاسي ووزير المجالس المتخصصة الدكتور " محمد عماري " .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تناول الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، العمل على وضع هيكل تنظيمي يدمج بين وزارة شؤون هيكلة المؤسسات ووزارة الاقتصاد والصناعة ويطور العمل من خلال وجودهما في قطاع واحد، سعيا لتحقيق أهداف الوزارة وتماشيا مع السياسة العامة للدولة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار مساعي وزارة شؤون هيكلة المؤسسات للارتقاء بالاقتصاد العام للدولة، بالإضافة إلى رفع جودة الصناعات التقليدية والاهتمام بها.