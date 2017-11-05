رئيس جامعة طرابلس يضع الرئاسي في صورة المشاكل التي تعيق سير عمل الجامعة .



طرابلس 5 نوفمبر2017 ( وال ) - عقدت مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، الدكتورة "هند شوبار" صباح اليوم الأحد اجتماعا موسعا برئيس جامعة طرابلس الدكتور "نبيل النطاح" وكل من السادة الكاتب العام بالجامعة "توفيق كاموكا"، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور "المبروك الفارسي"، ووكيل الكليات الطبية الدكتور "عبدالرزاق العوزي".

واستعرض "النطاح" خلال الاجتماع المشاكل والمختنقات التي تعيق سير العمل في الكليات وأثرت بشكل مباشر في نسبة التحصيل العلمي لدى الطلاب، والمتمثلة في نقص الامكانيات وضعف الميزانية التي لا تلبي توفير احتياجات الجامعة، وتراكم الديون على كل من شركات الانترنت والاعاشة للقسم الداخلي، ومطبعة الجامعة وعدم القدرة على توفير الحبر والقرطاسية.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد أشارت مداخلات الحضور خلال الاجتماع الى تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب بسبب التوقف عن الجانب التطبيقي والاكتفاء بالنظري فقط، بسبب نقص مشغلات المعامل، بالإضافة لتوقف المشاركات الدولية لأعضاء هيئة التدريس والشق الخارجي للإجازة العلمية، و عدم صرف ميزانية للدراسات العليات من العام 2014.

وأعرب الحضور عن استيائهم الشديد من الحالة التي وصل اليها مستوى الجامعة خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف الامكانيات وتعثر القيام بالمهام الموكلة لها على الرغم من أهميتها باعتبارها من أكبر الجامعات في ليبيا.

وفي سياق متصل حضر وكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور "المبروك الفارسي"، ووكيل الكليات الطبية الدكتور "عبدالرزاق العوزي" اللقاء الذي جمع عميد كلية الصيدلة الدكتور "عبدالرؤوف القصبي"، ورؤساء الاقسام، ورئيس قسم الدراسات العليا، بمستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب "أحمد عمر معيتيق" الدكتورة "هند شوبار" الذين استعرضوا المشاكل التي تعيق سير عمل الكلية المتمثلة في نقص الأجهزة والمشغلات بسبب ضعف الامكانيات وعدم صرف عهدة للكلية وعدم الاستفادة من عوائد الاستثمار بالكلية التي تدخل خزينة الدولة.

واسترشد المجتمعون بالميزانية التي منحت للجامعة خلال العام 2103 بقيمة 130 مليون مقارنة بالعام الحالي 10 ملايين دينار، وأكدوا على ضرورة اعادة تشغيل المختبر المرجعي التابع لمركز البحوث والاستشارات.

وطالبوا رئاسة الجامعة منح الكلية عهدة مستعاضة لفك المختنقات التي تواجهها لكي تتمكن من آداء المهام الموكلة لها.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور "المبروك الفارسي" حصول الجامعة على التصنيف " 4000" خلال هذا العام على مستوى العالم في الوقت الذي صنفت فيه العام الماضي بالمعدل" 12 "الف، وذلك حسب الأبحاث العلمية المنتجة والموقع الالكتروني للجامعة،

وأشاد بالجهد الذي بذلته اللجنة المشكلة برئاسة عميد الجامعة السابق الدكتور "المدني دخيل" بشأن تجميع الأبحاث العلمية، وبالدور الذي تلعبه المجلات العلمية التي وصلت لأكثر من 23 مجلة محكمة منها 9 معتمدات من الجامعة.

كما أكد على أهمية الدليل الإداري الموحد الخاص بالدراسات العليا وإعداد نماذج إدارية موحدة كدليل لكل لكليات.

فيما تعهدت "شوبار" بنقل توصيات المجتمعون للمجلس الرئاسي من أجل دراستها والعمل على حلحلة المشاكل التي تعيق سير عمل الجامعة حتى تستطيع من آداء المهام الموكلة لها.



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