رئيس المجلس الرئاسي يتلقى اتصال هاتفي من رئيس وزراء تركيا ويلتقي سفيرها لدى ليبيا.

طرابلس 5 نوفمبر 2017 (وال)- تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء أمس السبت اتصال هاتفي من رئيس وزراء تركيا "بينالي يلدرم" تناول حادثة الفنيين الاتراك الثلاث المختطفين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس؛ فقد أكد السراج أهتمام الحكومة البالغ بحادث الاختطاف فور وقوعه واستنفار القوى الأمنية بالمنطقة من أجل أطلاق سراحهم دون أن يلحقهم ضرر، وأن يعودوا سالمين إلى ذويهم وأكد سيادته إن الأزمة على طريق الحل.

وشكر رئيس الوزراء التركي ، رئيس المجلس الرئاسي على ما يوليه وحكومة الوفاق من متابعة وأهتمام ، مقدرا كل الجهود المبذولة للإفراج عن المختطفين الثلاث.

من ناحية ثانية تناولت المحادثة الهاتفية مستجدات الوضع السياسي في ليبيا كما تطرقت إلى عدد من مجالات التعاون الاقتصادي المشترك.

وعلى صعيد متصل أستقبل رئيس المجلس الرئاسي صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا "أحمد دوغان" ومسؤولين من شركة " إنكا " المنفذة لمشروع المحطة الغازية لتوليد الكهرباء بمدينة أوباري.

وعبر السفير التركي عن تقديره لجهود رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لإنهاء أزمة الفنيين الأتراك.

وقال السفير إن المشروع في مراحله الأخيرة ولا نود أن يؤثر حادث الاختطاف في برنامج العمل، وإن هدفنا استكمال المشروع الذي يعد انجازا حيويا للاقتصاد الليبي ، معبرا عن أمله في أن تكلل جهود الأجهزة الأمنية بالنجاح ويتم إطلاق سراح المختطفين.

وتحدث ممثل عن الشركة المنفذة شاكرا لجهود رئيس المجلس الرئاسي واستعرض ما نفذته الشركة من مشاريع في ليبيا على مدار 25 سنة آملا أن تستمر هذه العلاقة البناءة.

من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي عاليا الجهود التي بذلت من أجل عودة الشركة التركية لاستئناف عملها في ليبيا وانجاز هذا المشروع المهم، وتحدث سيادته عن التحديات الفنية والاقتصادية والأمنية التي يدركها الجميع، مشيرا إلى أن هنالك من لا يرغب في استقرار ليبيا وتنفيذ مشاريع ترسخ هذا الاستقرار.

وعبر السراج عن كامل تقديره لتجاوب الحكومة التركية مع المطالب الليبية بعودة الشركات التركية لاستئناف العمل بالمشاريع التي غادرتها ، حيث كانت هذه العودة بمثابة رسالة ايجابية لكل الشركات الأجنبية التي لديها مشاريع لم تستكمل في ليبيا .

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بموقف شركة " إنكا " وحرصها على استكمال أعمالها رغم صعوبة الظرف قائلا إن الصديق هو من تجده وقت الضيق.

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