أستراليا ترفض طلب نيوزيلندا استضافة لاجئين من جزيرة مانوس .





ملبورن 5 نوفمبر 2017 (وال)-رفض رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم

تيرنبول، اليوم الأحد، طلب نظيرته النيوزيلندية جاسيندا أردرن، استضافة

150 لاجئًا من المقيمين بمركز إيواء بجزيرة مانوس، التابعة لدولة بابوا

غينيا الجديدة.

وقال تيرنبول، في مؤتمر صحفي مشترك مع أردرن بالعاصمة كانبرا، إنّ

الأخيرة تقدّمت بطلب رسمي إلى الحكومة الأسترالية بخصوص نقل 150 لاجئًا

إلى نيوزلندا، لكنه رفض الاستجابة لهذا الطلب، لعدم إمكانية تحقيقه في

الوقت الحالي.

وأوضح تيرنبول ، أن " رفض هذا الطلب لا يعني أنّ أستراليا لن تقبل مثل

هذه العروض مستقبلا " .

وتابع، "هناك اتفاقية تربطنا مع الولايات المتحدة، وبموجب هذه الاتفاقية

سيتم توطين ألف و250 لاجئًا في أمريكا، بعد الانتهاء من عمليات التحري

حولهم، وبإمكاننا تقييم العروض الأخرى بعد الانتهاء من الاتفاق مع

واشنطن".

وكانت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة، قضت بأن مركز الإيواء في

مانوس مخالف للقوانين، ليجري بناءً على ذلك إغلاقه رسميًا الثلاثاء

الماضي.