تقرير: 52 مليون طفل يعيشون بالالتهاب الكبدي الفيروسي عالميا.





لوس أنجليس 5 نوفمبر 2017 (وال) -كشفت بيانات جديدة أن 52 مليون

طفل مصابون بالالتهاب الكبدي الفيروسي عالميا، مقارنة بـ2.1 مليون طفل

مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وبحسب تحليل جديد قدم للقمة العالمية للالتهاب الكبدي المنعقدة بمدينة

ساوباولو البرازيلية بين يومي 1 و 3 نوفمبر، بقدر أن 325 مليون شخص

مصابون بالالتهاب الكبدي عالميا في 2016. ومن بينهم، 4 ملايين طفل مصابون

بفيروس سي (تحت سن ال19) و48 مليون مصاب (تحت سن ال18) مصابون بالالتهاب

الكبدى بى. ويمكن أن يؤدى كلا الفيروسين سي وبي إلى الإصابة بمرض الكبد

وسرطان الكبد والوفاة.

وقال راكيل بيم المدير التنفيذي لجمعية الالتهاب الكبدي العالمي في بيان

صحفي "يتحمل الأطفال عبئا ثقيلا من التهاب الكبد الفيروسي لأن آثاره على

الصحة العامة هائلة."

وأضاف "لم يلق الأطفال والرضع المصابون بالمرض تشخيصا أو منحا للاولوية

أو علاجا بفعالية."

وبحسب التحليل، فهناك 21 دولة فقط مسؤولة عن 80 بالمئة تقريبا من حالات

الاصابة بفيروس سي، وتوجد أعلى حالات تفشي الفيروس عموما في الدول

النامية.