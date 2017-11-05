زلزال متوسط القوة يهز المباني في غواتيمالا ولا تقارير عن خسائر.الأحد ، 05-11-2017 - 16:52:00



غواتيمالا 5 نوفمبر 2017 (وال)-ضرب زلزال بلغت شدته 1ر5 درجات على
مقياس ريختر جنوب غرب غواتيمالا اليوم الأحد وتسبب بوقوع هزات للمباني في
العاصمة غواتيمالا سيتي لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "الزلزال كان بقوة 1ر5 درجات
ووقع على بعد 13 كيلومترا جنوب غرب مدينة ريتالفيليو على عمق 1ر77
كيلومترا.
وقال مركز كونريد الوطني لمواجهة الكوارث إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن
وقوع خسائر بسبب الزلزال.

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