زلزال متوسط القوة يهز المباني في غواتيمالا ولا تقارير عن خسائر.





غواتيمالا 5 نوفمبر 2017 (وال)-ضرب زلزال بلغت شدته 1ر5 درجات على

مقياس ريختر جنوب غرب غواتيمالا اليوم الأحد وتسبب بوقوع هزات للمباني في

العاصمة غواتيمالا سيتي لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "الزلزال كان بقوة 1ر5 درجات

ووقع على بعد 13 كيلومترا جنوب غرب مدينة ريتالفيليو على عمق 1ر77

كيلومترا.

وقال مركز كونريد الوطني لمواجهة الكوارث إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن

وقوع خسائر بسبب الزلزال.