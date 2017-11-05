النيجر تسمح بتسليح الطائرات الاميركية بلا طيار على اراضيها.





نيامي 5 نوفمبر 2017 (وال)- اعلنت النيجر انها سمحت للولايات المتحدة

بتسليح الطائرات الاميركية بدون طيار الموجودة على الاراضي النيجرية

والتي كانت تُستخدم حتى الآن لمراقبة تحركات مجموعات ارهابية بمنطقة

الساحل.

وقال وزير الدفاع النيجري كالا موتاري لاذاعة الدولة "إنها مفاوضات

انخرطنا بها منذ فترة من الوقت (مع الولايات المتحدة). مضيفا "ان تسليح

الطائرات بدون طيار هو خيار اتخذناه حتى قبل مأساة تونغو تونغو" مشيرا

بذلك الى كمين اودى في 4 اكتوبر بحياة جنود اميركيين بالنيجر.

وكانت السلطات النيجرية حتى الآن مترددة بتسليح الطائرات الاميركية بدون

طيار على اراضيها.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ومسؤولون نيجريون اعلنوا ان

دورية اميركية-نيجرية استُهدفت في 4اكتوبر في كمين بجنوب غرب النيجر قرب

الحدود مع مالي، ما اسفر عن مقتل اربعة جنود اميركيين وعدد مماثل من

النيجريين.