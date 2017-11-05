ستة قتلى على الأقل بهجوم في وسط كركوك.





بغداد 5 نوفمبر 2017 (وال)-قتل ستة أشخاص على الأقل اليوم الأحد في

هجوم في وسط مدينة كركوك شمال بغداد، التي استعادتها القوات الاتحادية

العراقية من الأكراد قبل نحو ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال ضابط في الشرطة ان الهجوم كان "عبارة عن تفجيرين، بينهما ربع ساعة،

الأول بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، والثاني ناجم عن تفجير انتحاري

لحزامه الناسف" في شارع أطلس الرئيسي في وسط المدينة.

ويضم شارع أطلس مباني حكومية ومقارا سابقة للحزب الديموقراطي الكردستاني

الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة 12 شخصا بجروح، وقع

"قرب المقر السابق لقيادة الشرطة والذي تشغله حاليا سرايا تشكل جزءا من

قوات الحشد الشعبي.