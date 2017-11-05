وزير الصحة بحكومة الوفاق يجتمع مع لجنة الأزمات الصحية بالمنطقة الشرقية.





طرابلس 05 نوفمبر 2017 (وال) - عقد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق

الوطني "عمر بشير الطاهر" اجتماعا مع لجنة الأزمات الصحية بالمنطقة

الشرقية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مستشار الوزير لشؤون المستشفيات " نور

الدين عريبي" مناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالمنطقة

الشرقية.

هذا وأعلن مدير إدارة المشروعات "محمد العزومي" خلال زيارته لعدد من

المرافق الصحية بالمنطقة الشرقية خلال 28 /29 من أكتوبر الماضي؛ أن كل ما

يتعلق بأعمال الصيانة الكهروميكانيكية تم حصره؛ وأن الوزارة قامت بمخاطبة

الجهات المعنية لتخصيص المبالغ المالية لإجراء عمليات الصيانة.

وقال العزومي ان دور الإدارة في الإعداد للتعاقد واستكمال أعمال

الصيانة للمستشفيات والمراكز الصحية الموجودة بالمنطقة الشرقية سيُستكمل

للنهاية.

..(وال).