ارتفاع ضحايا تفجير استهدف نازحين بسوريا إلى 75 قتيلا و140 مصابا .





عمان 5 نوفمبر 2017 (وال) - أكد المرصد السوري لحقوق الانسان ارتفاع

ضحايا تفجير انتحاري استهدف تجمعا كبيرا للنازحين بريف دير الزور الشرقي

شرقي سوريا .

وقال المرصد في بيان له اليوم الاحد انه وثق مقتل 75 شخصا على الاقل

بينهم عشرات الاطفال والنساء في حين اصيب أكثر من 140 اخرين بجراح

متفاوتة الخطورة جراء التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة (داعش)

باستخدام عربة مفخخة استهدفت تجمعا للنازحين في المنطقة الواقعة بين حقل

العزبة وحقل كونيكو في شرق نهر الفرات.

وأشار إلى أنه قتل في التفجير عنصران على الاقل من قوات سوريا

الديمقراطية فيما اصيب اربعة اخرون بجراح متفاوتة الخطورة.مؤكدا بأن

اعداد القتلى لا تزال مرشحة للارتفاع في ضوء وجود عشرات المصابين جراحهم

حرجة.



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