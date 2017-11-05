دراسة جديدة: تلوث الهواء يسبب الملايين من حالات الإصابة بأمراض الكلى سنويا.





لوس أنغليس 5 نوفمبر 2017 (وال) -كشفت دراسة جديدة قدمتها الجمعية

الأمريكية لأمراض الكلى أن الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بأمراض الكلى

المزمنة الناتجة عن تلوث قد بلغت أكثر من 10 ملايين سنويا.

ورأى الباحثون بمركز الأوبئة السريرية التابع لنظام الرعاية الصحية الخاص

بالجنود المتقاعدين في " سانت لويس " وجود علاقة بين ارتفاع مستويات

الجسيمات الدقيقة وخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة, ولكن الباحثين

استخدموا بعد ذلك المنهجيات الدراسية للعبء العالمي للمرض في أحدث

أبحاثهم لتقدير عبء أمراض الكلى المزمنة الناتج عن تلوث الهواء.

ونقل عن الباحث الرئيسي " بنيامين بو " قوله في بيان صحفي إن تلوث

الهواء قد يفسر جزئيا على الأقل الارتفاع في عدد حالات الإصابة بأمراض

الكلى المزمنة مجهولة المنشأ في العديد من المناطق الجغرافية حول العالم

, فضلا عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض الكلى في المكسيك وأمريكا

الوسطي.



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