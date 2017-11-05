رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يطمأن على وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.





طرابلس 5 نوفمبر 2017 (وال)- أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق

الوطني فرج قعيم للاطمئنان عليه عقب تعرضه لمحاولة اغتيال اثر انفجار

عبوة ناسفة اليوم الاحد أثناء مرور موكبه في منطقة سيدي خليفة ببنغازي.

ووفق المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد اكد السراج ان قعيم بصحة

جيدة ولم يصب بأذى جراء الهجوم الذي استهدفه .

(وال)