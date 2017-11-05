اختتام دورة " الريادة والإبداع " بمنظمة سيدات أعمال مصراته .





مصراته 5 نوفمبر 2017 (وال)- اختتمت اليومين الماضيين بمدينة مصراته دورة

" الريادة والإبداع " التي أقامتها منظمة سيدات أعمال مصراته بحضور

مستشارة شؤون المتابعة بمكتب وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بحكومة

الوفاق الوطني .

وتركزت الدورة - التي شاركت فيها 30 سيدة أعمال من أصحاب المشاريع الصغرى

والمتوسطة - على كيفية القيام بحملة ترويجية لدعم المشروعات الصغرى

وإعداد سيدات الأعمال كرائدات لقيادة المشاريع بالإضافة لاستعراض

مشاركتهن وتجاربهن في هذا المجال

وقالت رئيسة مجلس إدارة المنظمة السيدة " فاطمة عبدالله القاضي " في

تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن إقامة هذه الدورة تأتي في إطار الحرص

على الرفع من كفاءة سيدات الأعمال وتنمية مشاريعهن الصغرى والمتوسطة

وإقحامهن في سوق العمل من خلال المحاضرات التي ألقاها أساتذة مختصين في

مجال الاقتصاد .

وفي ختام الدورة قامت منظمة سيدات أعمال مصراته بمنح الدكتورة " سعدة

الترهوني " شهادة شكر وتقدير عرفانا بالمجهودات التي بذلتها للتعريف

بالمنظمة ودعمها لسيدات الأعمال .

وأكدت " الترهوني " بأنها ستسعى بالتواصل مع سيدات الأعمال من أصحاب

المشاريع الصغرى والمتوسطة في كل المناطق لدعمهم ليساهموا في انتعاش

الاقتصاد الوطني



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