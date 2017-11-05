الرئيس يصل اليابان في مستهل جولته الآسيوية .





طوكيو ، 5 نوفمبر 2017 ( وال )- وصل الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب "

اليوم الأحد إلى اليابان في زيارة تستغرق يومين يستهل بها جولته

الآسيوية.

وهبطت طائرة " إير فورس وان " الرئاسية في قاعدة " يوكوتا "

الأمريكية غربي طوكيو قادمة من هاواي.

وكان في انتظار ترامب وزوجته لدى هبوطهما من الطائرة السفير الأمريكي

في اليابان ويليام هاجرتي ووزير الخارجية الياباني " تارو مونو " .

وبعد زيارته للقاعدة العسكرية التي تحظى بنحو 14 ألف جندي ، من

المنتظر أن يتوجه " ترامب لنادي " "كاسوميجاسيكي" للجولف في مدينة

سايتاما شمالي طوكيو حيث ينتظره رئيس الوزراء الياباني " شينزو آبي ".

وبحسب جدول الزيارة ، سيعقد ترامب اجتماعا غدا الاثنين مع " آبي " كما

سيلتقي بإمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته ميشيكو ، بين فعاليات أخرى.

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