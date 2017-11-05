الرئيس يصل اليابان في مستهل جولته الآسيوية .
الأحد ، 05- 11- 2017 - 14:39:00
طوكيو ، 5 نوفمبر 2017 ( وال )- وصل الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب "
اليوم الأحد إلى اليابان في زيارة تستغرق يومين يستهل بها جولته
الآسيوية.
وهبطت طائرة " إير فورس وان " الرئاسية في قاعدة " يوكوتا "
الأمريكية غربي طوكيو قادمة من هاواي.
وكان في انتظار ترامب وزوجته لدى هبوطهما من الطائرة السفير الأمريكي
في اليابان ويليام هاجرتي ووزير الخارجية الياباني " تارو مونو " .
وبعد زيارته للقاعدة العسكرية التي تحظى بنحو 14 ألف جندي ، من
المنتظر أن يتوجه " ترامب لنادي " "كاسوميجاسيكي" للجولف في مدينة
سايتاما شمالي طوكيو حيث ينتظره رئيس الوزراء الياباني " شينزو آبي ".
وبحسب جدول الزيارة ، سيعقد ترامب اجتماعا غدا الاثنين مع " آبي " كما
سيلتقي بإمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته ميشيكو ، بين فعاليات أخرى.
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