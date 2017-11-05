وكيل الديوان والتعليم العام يتابع سير العمل بمشاريع صيانة المؤسسات التعليمية ببلدية ككلة.

طرابلس 05 نوفمبر 2017 ( وال ) - قام وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام "عادل جمعة "، أمس السبت بجولة تفقدية في عدد من المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم ببلدية ككلة رفقة مراقب التعليم بالبلدية " مصطفى حسن " ومراقب التعليم ببلدية القلعة " عبدالله قرادة " وعدد من مديري الإدارات بالوزارة ، تابعوا من خلالها سير العمل بمشاريع صيانة المؤسسات التعليمية المستهدفة بالبلدية.

ونقل المكتب الاعلامي بالوزارة عن الوكيل تأكيده بأن مشاريع الصيانة تستهدف القيام بأعمال صيانة شاملة لعدد 13 مؤسسة تعليمية بالبلدية، واعرابه عن ارتياحه التام لسير العمل بكافة المشاريع واصفا مراحل الإنجاز فيها ب" المتقدمة"، واشادته في الوقت ذاته بسرعة وجودة التنفيذ، وتثمينه جهود الشركات المنفذة وأهالي المنطقة على تضامنهم ودعمهم اللامحدود لتنفيذ المشاريع في الشكل والوقت المطلوبين من أجل تمكين المؤسسات التعليمية من استقبال تلاميذها مع بداية العام الدراسي الجديد.

هذا واطمئن الوكيل من مراقب التعليم بالبلدية على وصول الكتاب المدرسي لمخازن المراقبة، مبديا دعم الوزارة وقوفها إلى جانب مراقبة التعليم ببلدية ككلة حتى عودة العملية التعليمية إلى وضعها الطبيعي داخل كافة المؤسسات التعليمية بالبلدية.

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