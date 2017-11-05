وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تدين بشدة حادثة اختطاف مهندسي شركة انكا التركية .



طرابلس 5 نوفمبر 2017 (وال)- ادانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

بشدة حادثة اختطاف مهندسي شركة انكا التركية المتعاقدة على تنفيذ مشروع محطة اوباري الغازية .

ووصفت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه من المكتب

الاعلامي للوزارة عملية الاختطاف بالعمل الاجرامي الشنيع وغير الاخلاقي ،

مؤكدة انه عملا فرديا غير مسؤول ولايمثل الشعب الليبي واخلاقه العربية

الاصيلة .

وقال بيان الوزارة " ان مثل هذه التصرفات تنسف كل الجهود التي تقوم بها

وزارة الخارجية بالتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة وباقي الوزارات

والمؤسسات الليبية من اجل العمل معا على حل كل المشاكل التي تواجه الشعب

الليبي خاصة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن ومنها مشكلة العجز في

توفير التيار الكهربائي .

وحذرت الوزارة من نتائج مثل هذه التصرفات ونتائجها السلبية على

علاقاتنا مع دول العالم والتي قد ينتج عنها ردود افعال فردية قد يتعرض

لها المواطنين الليبيين في الخارج .

واوضح البيان ان هذا العمل الاجرامي يعاقب عليه القانون الليبي والدولي

وان من قاموا بمثل هذه الافعال تطالهم العقوبات في الداخل والخارج .

وطالبت الوزارة في بيانها الجهات المختصة مجتمعة على الاسراع بعودة

المختطفين وبضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه التصرفات التي تعود بالضرر

على ليبيا .

(وال)