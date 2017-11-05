لجنة من مصلحة المرافق التعليمية تتابع صيانة المدارس .



الجبل الغربي 5 نوفمبر 2017 (وال)- قامت لجنة من المختصين من مصلحة

المرافق التعليمية بزيارة تفقدية لاعمال صيانة المدارس الواقعة في نطاق

خدمات مكاتب المشروعات لبلديات الجبل الغربي .

وشملت الزيارة المدارس المستهدفة للصيانة بمراقبات التعليم ( القواسم –

غريان المركز – الأصابعة – القواليش الشمالية – القواليش المركز – ككلة )

.

واطلعت اللجنة خلال زيارتها على مراحل تنفيذ الصيانة داخل المدارس

المستهدفة ورصد نسب الانجاز فيها والوقوف على مدى التزام الشركات المنفذة

ببنود التعاقد وتطبيق المعايير الفنية والهندسية المعمول بها داخل إدارة

المشروعات .

وعبر مراقبو التعليم ومديرو المدارس ببلديات (غريان – الأصابعة –

القواليش ) عن تقديرهم لقيام مصلحة المرافق التعليمية بأعمال الصيانة

للمدارس .

وتشمل عمليات الصيانة خلال العام الجاري2017 أكثر من (2000 ) مدرسة على

مستوى المناطق التعليمية في انحاء ليبيا

(وال) .