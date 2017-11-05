افتتاح معهد تمريض بالزنتان .
الأحد ، 05- 11- 2017 - 11:36:00
طرابلس 5 نوفمبر (وال)- افتتح وكيل الوزارة للشؤون الفنية والإمداد الطبي
"عيسى العمياني" معهداً متوسطاً لتعليم التمريض بمدينة الزنتان بحضور عدد
من أعضاء المجلس البلدي بالمدينة .
وأوضحت رئيس قسم التمريض بالمعهد ان المعهد مجهّز بقاعات ومعامل حديثة
بما يكفل لخريجي المعهد التمتع بالكفاءة المهنية والعلمية .
وأشارت إلى الجهود التي بذلها المجلس البلدي بالمدينة "من أجل نجاح هذا
المشروع ؛ مؤكدة أن المتقدمين للدراسة بالمعهد سيخضعون لامتحان قبول
أولاً .
(وال)