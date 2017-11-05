افتتاح معهد تمريض بالزنتان .



طرابلس 5 نوفمبر (وال)- افتتح وكيل الوزارة للشؤون الفنية والإمداد الطبي

"عيسى العمياني" معهداً متوسطاً لتعليم التمريض بمدينة الزنتان بحضور عدد

من أعضاء المجلس البلدي بالمدينة .

وأوضحت رئيس قسم التمريض بالمعهد ان المعهد مجهّز بقاعات ومعامل حديثة

بما يكفل لخريجي المعهد التمتع بالكفاءة المهنية والعلمية .

وأشارت إلى الجهود التي بذلها المجلس البلدي بالمدينة "من أجل نجاح هذا

المشروع ؛ مؤكدة أن المتقدمين للدراسة بالمعهد سيخضعون لامتحان قبول

أولاً .

(وال)