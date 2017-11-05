سيارات التنظيف الآلي تباشر عملها التجريبي بمدينة طرابلس .





طرابلس 05 نوفمبر 2017 ( وال ) - بدأت بلدية طرابلس المركز في

تنفيذ البرنامج التجريبي لسيارات التنظيف الآلي حيث تم تنظيف محيط ميدان

الشهداء ، ومداخل تصريف المياه ، وطريق شارع عمر المختار وصولا إلى مدخل

شارع الرشيد ، اضافة إلى مدخل شارع ميزران ، ومحيط النافورة داخل الميدان

، شارع عرادة الرئيسي . وباشرت الحملة عملها باربع سيارات تنظيف آلية .

وقال المجلس البلدي إن السيارات المستخدمة ضمن هذه الحملة تعتبر من

احدث سيارات التنظيف الآلية ، وان الواحدة منها تعمل بمجهود 300 عامل

نظافة بالساعة الواحدة ، موضحا إنها ستعمل على حل مشكلة العمالة التي

تعاني منها البلاد .



( وال )