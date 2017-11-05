سيارات التنظيف الآلي تباشر عملها التجريبي بمدينة طرابلس .
الأحد ، 05- 11- 2017 - 11:39:00
طرابلس 05 نوفمبر 2017 ( وال ) - بدأت بلدية طرابلس المركز في
تنفيذ البرنامج التجريبي لسيارات التنظيف الآلي حيث تم تنظيف محيط ميدان
الشهداء ، ومداخل تصريف المياه ، وطريق شارع عمر المختار وصولا إلى مدخل
شارع الرشيد ، اضافة إلى مدخل شارع ميزران ، ومحيط النافورة داخل الميدان
، شارع عرادة الرئيسي . وباشرت الحملة عملها باربع سيارات تنظيف آلية .
وقال المجلس البلدي إن السيارات المستخدمة ضمن هذه الحملة تعتبر من
احدث سيارات التنظيف الآلية ، وان الواحدة منها تعمل بمجهود 300 عامل
نظافة بالساعة الواحدة ، موضحا إنها ستعمل على حل مشكلة العمالة التي
تعاني منها البلاد .
( وال )