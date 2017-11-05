بدء المؤتمر العلمي الأول حول الثقافات المحلية بمدينة كاباو .الأحد ، 05-11-2017 - 11:33:00



كاباو - جبل نفوسه - 05 نوفمبر 2017 (وال)- نظّم مكتب الثقافة كاباو ،
المؤتمر العلمي الأول للثقافات المحلية السبت تحت شعار، " الثقافة تجمعنا
"، وذلك برعاية المجلس البلدي كاباو ، وبدعم من الهيأة العامة للثقافة .
وجرى خلال هذا المؤتمر الذي حضره عميد بلدية كاباو السيد " مـــحمد اوشن
" ، ومدير مكتب الثقافة كاباو السيد " مراد مخلوف " ، وعدد من الأدباء
والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي المحلي مناقشة مواضيع وأفكار عدة ،
من أبرزها التعاون بين الثقافات المحلية المختلفة، وكيفية نشرها،
والتعريف بها .

( وال )

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