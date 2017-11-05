بدء المؤتمر العلمي الأول حول الثقافات المحلية بمدينة كاباو .





كاباو - جبل نفوسه - 05 نوفمبر 2017 (وال)- نظّم مكتب الثقافة كاباو ،

المؤتمر العلمي الأول للثقافات المحلية السبت تحت شعار، " الثقافة تجمعنا

"، وذلك برعاية المجلس البلدي كاباو ، وبدعم من الهيأة العامة للثقافة .

وجرى خلال هذا المؤتمر الذي حضره عميد بلدية كاباو السيد " مـــحمد اوشن

" ، ومدير مكتب الثقافة كاباو السيد " مراد مخلوف " ، وعدد من الأدباء

والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي المحلي مناقشة مواضيع وأفكار عدة ،

من أبرزها التعاون بين الثقافات المحلية المختلفة، وكيفية نشرها،

والتعريف بها .



( وال )