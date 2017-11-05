الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 05 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام : طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا ، بينما تسجل درجات

الحرارة انخفاض يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي .



* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (25-31)

درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء .



* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً ، والرياح متغيرة الاتجاه

إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية

شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) درجة مئوية

ولاتتجاوز (19) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر .



* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-24) درجة مئوية .

* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة

السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية على تازربو والكفرة ، ودرجات الحــرارة

القصوى تتراوح مابين (22-26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

( وال )