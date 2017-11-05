الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال
الثلاثة الأيام القادمة .
الأحد ، 05- 11- 2017 - 11:08:00
طرابلس 05 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام : طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا ، بينما تسجل درجات
الحرارة انخفاض يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي .
* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (25-31)
درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء .
* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً ، والرياح متغيرة الاتجاه
إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية
شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) درجة مئوية
ولاتتجاوز (19) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر .
* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-24) درجة مئوية .
* الكفرة - تازربو - السرير :
السماء صافية ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة
السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية على تازربو والكفرة ، ودرجات الحــرارة
القصوى تتراوح مابين (22-26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .
( وال )