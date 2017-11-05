السراج يلتقي وفدا من نواب المنطقة الجنوبية .



طرابلس 05 نوفمبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفدا من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد أعضاء الوفد دعمهم لمسار التوافق والمصالحة الشاملة، وبحث الاجتماع مستجدات الوضع السياسي الراهن في البلاد و أحوال المنطقة الجنوبية بصفة عامة .

ومن جانبه أكد " السراج " على ضرورة ان تنسق بلديات الجنوب مع الوزارات المعنية للإسراع بتنفيذ ما اتفق على تنفيذه لحل عدد من المختنقات ، مشددا على ان الإسراع في تلبية المطالب لا يعتمد فقط على إجراءات الحكومة بل تحتاج أيضا إلى تضافر جهود الجميع .

وأشار " السراج " الى أهمية مشروع محطة أوباري الغازية التي قام بتدشينها وبدأت إحدى وحداتها العمل ، مؤكدا على ضرورة أن تؤمن القطاعات الأمنية بالبلديات الموقع والعاملين به، مشيرا إلى أن هذا الانجاز يخدم المنطقة وليبيا كلها مؤكداً إلى أن وزارة الداخلية بصدد زيادة التأمين واستكمال النواقص في القطاع الأمني للمنطقة وتفادي الخروقات التي تحدث من حين الى الآخر .

هذا وضم وفد نواب المنطقة الجنوبية " معاد رافع مسعود " الجفرة " والصادق علي الصغير " الشاطئ " ومحمد عبد السلام عريضة " سبها " ويوسف كلكوري " سبها " ومهدي مسعود لاعور " مرزق " ورجب عمار " الشاطئ " وعبد السلام محمد المرابط " أوباري " وعبد القادر حسن يحي " " أوباري ".



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