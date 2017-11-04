قائمة وحيدة لانتخابات الاتحاد الليبي لبناء الأجسام.





طرابلس 4 نوفمبر 2017 (وال)- تجرى يوم الاثنين المقبل انتخابات المكتب

التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي لبناء الأجسام.

وقد قدمت قائمة واحدة لهذه الانتخابات برئاسة عادل القريو ونائبه

طارق مخلوف والأمين العام أحمد سعيد العماري وأمين الصندوق عادل البيباص

وعضوية عادل الشناكيه وصلاح الجمل وأحمد سوالم وإبراهيم جبريل وسمية أحمد

المبروك.

وشكلت اللجنة الاولمبية لجنة للإشراف على هذه الانتخابات برئاسة الهمالي

فتحي والمقرر محمود الطويل وعضوية عبدالرؤوف الزويبطي....(وال)...