اختتام بطولة ليبيا للكرة الحديدية.





طرابلس 4 نوفمبر 2017 (وال)- اختتمت مساء أمس الجمعة بطولة ليبيا للكرة

الحديدية بالتخصصات الثلاثة (قصير وطويل ورافا) والتي أقيمت بصالة

المنتخبات الوطنية بالفضاء الأولمبي في طرابلس.

وقد شارك في البطولة 11 ناديا هي الصمود من غدامس والوحدة والشروق من

الزنتان والإخاء من هون والأهلي المصراتي من مصراتة والميثاق من الزهراء

والطلائع من رقدالين والشباب العربي والشباب الوحدوي وسيدي سليم وطارق

زياد من طرابلس.

وقد شهدت البطولة تحطيم العديد من الأرقام المحلية السابقة وخاصة في فئة

الناشئين.

وقد جاءت نتائج اليوم الختامي على النحو التالي :-

منافسات اللعب القصير زوجي:

الترتيب الاول : الطاهر محمد الأنصاري وأبوبكر الطيب الموفق من نادي

الصمود بغدامس.

الترتيب الثاني: خالد عمران الأحول وعادل أبوالقاسم غمود من نادي الأهلي

المصراتي.

الترتيب الثالث : محمد عبدالسلام بوشويرب ورمضان أبوالقاسم موسى من نادي

الوحدة بالزنتان.

منافسات الرمي بالدقة :

1- عبدالفتاح المعقوق من نادي الصمود بغدامس وحصل على 29 نقطة.

2- أسامة ميلاد من نادي الإخاء بهون (16 نقطة).

3- رمضان أبوالقاسم من الوحدة الزنتان (12 نقطة).

وحقق الرياضي أسامة ميلاد من فريق الإخاء بهوان رقمًا قياسيًا ليبيًا

جديدًا بتسجيله 32 نقطة خلال الجولة الثانية من منافسات الدور الأول.

منافسات اللعب الطويل (تحت 14 عامًا).

1- سند الدهماني من نادي سيدي سليم طرابلس.

2- محمد كمال عطية من نادي الصمود غدامس.

3- عبدالمهمين الزنزني من نادي الشباب العربي طرابلس.

اللعب المركب :

1- هيثم فياض من نادي الصمود غدامس.

2- محمد عبدالباسط من نادي الشباب الوحدوي طرابلس.

3- ضياء الدين القماطي من نادي طارق بن زياد طرابلس.

منافسات الرمي بالدقة :

1- عبدالملك المنجي القماطي من نادي طارق بن زياد (10 نقاط).

2- وسيم فتحي صداع من نادي الشباب العربي (8 نقاط).

3- علي عبدالرازق الصغير من نادي الشباب العربي (5 نقاط).

منافسات الرمي التصاعدي :

1- عبدالمالك بشير أدمو من نادي الصمود بغدامس (41 - 19 نقطة).

2- ضياء الدين المنجي القماطي من نادي طارق بن زياد بطرابلس (41 -14).

3- علي عبدالرزاق الصغير من نادي الشباب العربي (41 - 11).

منافسات الرافا (فردي عام):

1- حسام السائح من نادي طارق بن زياد طرابلس.

2- أبوبكر الدالي من نادي الشباب الوحدوي طرابلس.

3- طارق البكوش من نادي الشروق الزنتان.

فردي فتيات :

1- سمية الككلي.

2- نجاح الزنتاني.

3- هنيدة التاجوري.

وتم خلال الحفل الختامي توزيع القلائد على الفائزين وشهادات التقدير على

كل من ساهم في نجاح البطولة.

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