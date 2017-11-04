سحب قرعة تحديد الملاعب للدوري الرباعي المؤهل للبطولات الأفريقية.





طرابلس 4 نوفمبر 2017 (وال)- سُحبت اليوم السبت قرعة تحديد ملاعب

مباريات الدوري الرباعي، المؤهل للبطولات الأفريقية، بحضور حسين حبيب

المرابط، رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وسيلعب الأهلي طرابلس مع التحدي على ملعب امساعد، بينما يستضيف الاتحاد

الأهلي بنغازي بملعب زوارة.

وستقام المباراة النهائية للدوري الرباعي بملعب امساعد في حال تأهل فريق

من طرابلس وفريق من بنغازي أو فريقين من بنغازي للنهائي.

أما في حال تأهل فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد للنهائي، فإنَّ ملعب

زوارة سيحتضن النهائي.

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