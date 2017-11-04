وزير التعليم بحكومة الوفاق يشارك رفقة فريق من الخبراء في المؤتمر العام لليونسكو بباريس .

باريس 04 نوفمبر 2017 ( وال ) - يشارك وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني " عثمان عبد الجليل " ، في فعاليات المؤتمر العام لليونسكو بباريس ، وهو المؤتمر " الوزاري للتعليم الذي يبحث العديد من القضايا التربوية ، خاصة التحديات العالمية الماثلة أمام التعليم، وغايات التعليم العالمية 2030.

وأكد " عبد الجليل " في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية من باريس - ان مشاركته في هذا المؤتمر رفقة فريق من الخبراء في مجال التعليم اضافة الى مندوبين سابقين لليبيا بمنظمة اليونسكو تهدف الى تفعيل المشاريع المبرمة مع المنظمة والاستفادة من البرامج والدراسات التى تنظمها والمشاركة الفاعلة في اللجان المنبثقة عنها .

وأشار الى أن حضوره لفعاليات هذا المؤتمر هو لتقديم صورة واقعية عن التعليم في ليبيا والظروف المحيطة والجهود التى تبذل من قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني للوصول بنظامها التعليميِّ نحو الافضل .

وأكد " عبد الجليل " حرص ليبيا على الاستفادة من البرامج التي تقدمُها المنظمات الدولية كاليونسكو، وتجاربِ الدول الأخرى في النهوض بأنظمتِها التعليمية، وسعيها لتحقيق الافضل في هذا المجال .

وأجمع الحضور على أهمية تطوير التعليم والخروج عن النمط التقليدي، وتعزيز الشفافية وتوفير سبل النماء والتطور عبر مناهج أكثر تفاعلية، واهتمام أكبر بالتعليم المهني والتقني، وتوسيع المشاركة بالتعليم ما قبل المدرسي، والتركيز على تطوير كفاءة المعلم عالمياً وضمان تأهيله وإعداده بما ينسجم مع التوجهات التربوية .

كما تباحث المجتمعون في سبل وآليات تحقيق غايات التعليم للجميع، والتركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعميم التجارب الريادية ، وتوظيف الخبرات التي تسهم في الوصول إلى تعليم نوعي على مستوى العالم العربي.

يشار بأن المؤتمر العام لليونسكو يجمع كافة الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 195 دولة عضواً خلال دورته الحالية وهي التاسعة والثلاثين التي تنظم في باريس في الفترة بين 30 أكتوبر الى 14 نوفمبر، وسيتم خلالها تحديد ميزانيّة المنظمة وإدارة برمجها ونشاطاتها خلال السنتين القادمتين.





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