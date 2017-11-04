روسيا قد تستخدم مفجر سو 34 لتطوير طائرة هجومية ذات مقعد واحد .





موسكو 4 نوفمبر 2017 ( وال )-

ذكر "فيكتور بونداريف" رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجلس الاتحاد

الروسى يوم الاربعاء الماضي أن مقاتلة روسية متعددة الأغراض قد تحصل على

متغير مقعد واحد كطائرة هجومية .

واضاف "اعتقد ان طائرة هجوم جديدة يجب ان تتم على متن طائرة سو -34

بعد كل شيء ، وهذه الطائرة الرائعة قابلة للمناورة ولديها ثمانية أطنان

من الحمولة التي تحملها القنبلة على أربعة أطنان تحملها طائرة سو -25

ولديها خصائص ممتازة ، وأعتقد أنه من الأسهل وأسهل لجعل قمرة القيادة

لطيار واحد وترك كل ما هو عليه كما هو .

واضاف ان طائرة هجومية جديدة لديها بالفعل نفس محركات طائرة سو -34 وسوف

تكون هناك حاجة دائما لطائرة هجومية وقد تم ترقية سو 25 إلى الإصدار

سو-25SM3 ولها هيكل الطائرة الموثوق بها للغاية وتحديثات ضخمة وإصلاح

إمكانات وأعتقد أنها سوف تطير لمدة 10-15 سنة أخرى وبطبيعة الحال سيكون

علينا أن نستبدلها في نهاية المطاف واليوم يتم النظر في خيارات مختلفة .

كما قال مصدر في صناعة الدفاع من المتوقع أن يبدأ في عام 2018 العمل

التجريبي التصميم على تطوير طائرة هجوم على أساس من المفجر سو 34.

ووقعت وزارة الدفاع الروسية أول عقد لتسليم طائرات سو 34 للقوات فى عام

2008 ومن المتوقع أن تحصل القوات المسلحة الروسية على ما يتراوح بين 150

و 200 طائرة من هذا القبيل ، هذه الطائرة يمكن أن تحمل ما يصل إلى ثمانية

أطنان من الحمل القتالية وتطوير سرعة تصل إلى 1900 كم في الساعة ومجموعة

عملياتها هو 4000 كم .