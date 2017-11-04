حملة توعوية بمدينة بنغازى عن نقص
فيتامين ( د ) .
السبت ، 04- 11- 2017 - 12:27:00
بنغازى 04 نوفمبر 2017 (وال) - يستعد قسم التغذية بكلية الصحة العامة
بجامعة بنغازى ، بالتعاون مع الجمعية الليبية للتغذية لإطلاق الحملة
التوعوية المجتمعية عن نقص فيتامين ( د ) في التاسع من شهر نوفمبر
الجاري .
وقالت رئيس الحملة التوعوية الدكتورة " مريم السلطني " إن فكرة
الحملة جاءت بعد بحث استمر لمدة ثلاث سنوات في مدينة بنغازى لتحديد مدى
انتشار مشكلة نقص فيتامين ( د ) وأسبابها وتداعياتها، بعد ظهور نسبة
مخيفة تعاني نقصًا أو عدم الكفاية من فيتامين ( د ).
وأوضحت الدكتورة " السلطني " أن الحملة ستنطلق من جامعة بنغازى بكلية
الصحة العامة وقسم التغذية، وسيقام اليوم العلمي في 9 نوفمبر الجاري
بمدرج سناء محيدلي ، فضلًا عن اقامة محاضرات توعوية .
وأشارت رئيس الحملة إلى أنه سيتم توزيع مطويات ومنشورات الحملة التوعوية
في شوارع المدينة والأماكن العامة ، من قبل كلية الصحة العامة والجمعية
الليبية للتغذية .
( وال - بنغازى )