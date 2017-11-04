حملة توعوية بمدينة بنغازى عن نقص فيتامين ( د ) .









بنغازى 04 نوفمبر 2017 (وال) - يستعد قسم التغذية بكلية الصحة العامة

بجامعة بنغازى ، بالتعاون مع الجمعية الليبية للتغذية لإطلاق الحملة

التوعوية المجتمعية عن نقص فيتامين ( د ) في التاسع من شهر نوفمبر

الجاري .

وقالت رئيس الحملة التوعوية الدكتورة " مريم السلطني " إن فكرة

الحملة جاءت بعد بحث استمر لمدة ثلاث سنوات في مدينة بنغازى لتحديد مدى

انتشار مشكلة نقص فيتامين ( د ) وأسبابها وتداعياتها، بعد ظهور نسبة

مخيفة تعاني نقصًا أو عدم الكفاية من فيتامين ( د ).

وأوضحت الدكتورة " السلطني " أن الحملة ستنطلق من جامعة بنغازى بكلية

الصحة العامة وقسم التغذية، وسيقام اليوم العلمي في 9 نوفمبر الجاري

بمدرج سناء محيدلي ، فضلًا عن اقامة محاضرات توعوية .

وأشارت رئيس الحملة إلى أنه سيتم توزيع مطويات ومنشورات الحملة التوعوية

في شوارع المدينة والأماكن العامة ، من قبل كلية الصحة العامة والجمعية

الليبية للتغذية .



( وال - بنغازى )