منظمة المروج النسائية تنظم جلسة حوارية
حول " أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات ".
السبت ، 04- 11- 2017 - 12:02:00
المرج 04 نوفمبر 2017 (وال)- تقوم منظمة المروج النسائية ببلدية المرج
، بتنظيم جلسة حوارية حول " أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات " .
ودعت رئيسة المنظمة الأستاذة" ناجية عوينة " المهتمين والمختصين بالشؤون
الانتخابية والنسائية كافة إلى المشاركة في إثراء الجلسة الحوارية التي
تقام اليوم وغد بقاعة المكتبة بكلية التربية والتعليم بمدينة المرج.
وأوضحت أ " عوينة " أنه بحسب جدول الأعمال ستناقش خلال اليوم الأول
الانتخابات وكيفية المشاركة فيها وآلية الانتخاب ، وفى اليوم الثاني
والختامي سيتم مناقشة الآلية التي يتم فيها ترشيح المرأة ومشاركتها في
الانتخابات .
( وال - بنغازى )