منظمة المروج النسائية تنظم جلسة حوارية حول " أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات ".







المرج 04 نوفمبر 2017 (وال)- تقوم منظمة المروج النسائية ببلدية المرج

، بتنظيم جلسة حوارية حول " أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات " .

ودعت رئيسة المنظمة الأستاذة" ناجية عوينة " المهتمين والمختصين بالشؤون

الانتخابية والنسائية كافة إلى المشاركة في إثراء الجلسة الحوارية التي

تقام اليوم وغد بقاعة المكتبة بكلية التربية والتعليم بمدينة المرج.

وأوضحت أ " عوينة " أنه بحسب جدول الأعمال ستناقش خلال اليوم الأول

الانتخابات وكيفية المشاركة فيها وآلية الانتخاب ، وفى اليوم الثاني

والختامي سيتم مناقشة الآلية التي يتم فيها ترشيح المرأة ومشاركتها في

الانتخابات .



( وال - بنغازى )