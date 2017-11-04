شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تطمئن السادة المواطنين بأن نهاية أزمة الغاز أمست قريبة جداً بعد اتخاذها إجراءات جديدة لمحاربة أزمة نقص الغاز .







بنغازى 04 نوفمبر 2017 (وال)- أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز

أن أرصدة المستودعات من منتج الغاز السائل متوفر، ولا يوجد نقص من حيث

المادة أيضاً ، كما بدأ عدد أنابيب الغاز بالارتفاع ، وبهذا تطمئن السادة

المواطنين بأن نهاية أزمة الغاز أمست قريبة جداً .

وكشفت الشركة - الجمعة ، عن اتخاذها حزمة من الخطوات الاستثنائية

الجديدة ، لمحاربة أزمة نقص غاز الطهو .

وقالت الشركة - في بيان لها - إن اتخاذ الشركة للخطوات الاستثنائية

جاء حرصاً منها على تنفيذ المهام المناطة لها، والمتمثلة في توزيع الوقود

والغاز على كامل التراب الليبي .

وأضافت الشركة أن السبب الرئيسي في حدوث الأزمة هو وجود أنابيب غير

الآمنة تم استيرادها بشكل غير قانوني من قِبل جهات خاصة غير مخولة

ومتعارضة مع القوانين والتشريعات النافذة ، مما أجبر الشركة على عزل عدد

هائل من هذه الانابيب حرصاً على سلامة المواطن .

وأشارت الشركة إلى أن أزمة غاز الطهو تفاقمت بسبب استغلال عدد من موزعي

الغاز، ببيـع مخصصاتهم للسوق السوداء، واحتكار هذه السلعة بالسوق السوداء

والمضاربة بأسعارها، بالإضافة إلى تفشي عمليات السطو على شاحنات نقل

الغاز، رغم المناشدات العديدة التي طالبت بها الشركة لتأمين شاحنات

الوقود والغاز .

وأوضحت الشركة أنها عقدت اجتماعات عديدة في الأيــام الأخيرة، مع إدارتي

التشغيل والمبيعات، ومكتب توزيع الوقود والغاز، خلصت إلى إصدار رئيس لجنة

إدارة الشركة الدكتور" فؤاد بالرحيم " حزمة من الخطوات الاستثنائية تهدف

إلى إنهاء هذه الأزمـة التي أرهقت المواطن الليبي .

وذكرت الشركة أن الخطوات الاستثنائية التي اتخذتها الشركة تنقسم إلى

مرحلتين :

المرحلة الأولى : تهدف إلى منع تفاقم الأزمة : وتتمثل في : إطلاق حملة

واسعة النطاق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، واتخاذ أشد الإجراءات ضد كل من

يُشارك في أي عمل غير قانوني من داخل الشركة أو خارجها ، وتشديد الرقابة

على موزعي الغاز، لمنع تسّرب هذه السلعة للسوق الموازية، ولضمان وصولها

للمواطن في كل مكان ، وزيادة ساعات العمل الإضافية والعمل، أثناء العطلات

الرسمية بما فيها عطلة يوم الجمعة، لرفع القدرة التشغيلية للمستودعات ،

وافتتاح نقاط بيع لإسطوانات الغاز بشكل مباشر للمواطنين، وذلك عبر

مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط .

وأما المرحلة الثانية والتي تهدف إلى سد العجز الحاصل في أنابيب الغاز

وتتمثل في :

1. توريد عدد 25 ألف صمام من إجمالي 75 ألف صمام أنبوب غاز، وتجهيز أكثر

من 20 ألف أنبوب بعد إجراء الصيانة، بتركيب المقابض وقواعد أنابيب الغاز،

وإجراء عمليات الاختبار التشغيلية، لتكون جاهزة لتركيب الصمامات لحظة

وصولها إلى مستودع طرابلس النفطي .

.2 إضافة أكثر من 10 آلاف أنبوب غاز على خطوط التشغيل يومياً، وبهذا سيصل

عدد الطلبيات الصادرة لموزعي الغاز إلى أكثر من 25 ألف أنبوب يومياً بدل

من 13 ألف أنبوب غاز .



( وال - بنغازى )