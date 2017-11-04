بلدية ساحل الجبل الأخضر تُباشر في توزيع
الحقيبة المدرسية على الأسر المحتاجة.
السبت ، 04- 11- 2017 - 11:57:00
ساحل الجبل الأخضر 04 نوفمبر 2017 (وال)- باشرت لجنة توزيع الإعانات
والمساعدات ببلدية ساحل الجبل الأخضر، في توزيع الحقيبة المدرسية على
الأسر المحتاجة على نطاق البلدية ، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي
الجديد .
وقد قدرت اللجنة التي تتكون من : الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل ،
ومكتب الخدمات التضامنية الساحل، وشؤون الاجتماعية الساحل، برئاسة مكتب
صندوق الزكاة الساحل ، الحقائب التي بدأت يوم الخميس الماضى في توزيعها
بحوالي 1000 حقيبة مدرسية ، مقدمة من الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل .
كما قامت اللجنة بتسليم مبلغ مالي 100 دينار على كل طالب بالمراحل
التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مقدمة من مكتب صندوق الزكاة
الساحل .
( وال - بنغازى )