بلدية ساحل الجبل الأخضر تُباشر في توزيع الحقيبة المدرسية على الأسر المحتاجة.







ساحل الجبل الأخضر 04 نوفمبر 2017 (وال)- باشرت لجنة توزيع الإعانات

والمساعدات ببلدية ساحل الجبل الأخضر، في توزيع الحقيبة المدرسية على

الأسر المحتاجة على نطاق البلدية ، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي

الجديد .

وقد قدرت اللجنة التي تتكون من : الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل ،

ومكتب الخدمات التضامنية الساحل، وشؤون الاجتماعية الساحل، برئاسة مكتب

صندوق الزكاة الساحل ، الحقائب التي بدأت يوم الخميس الماضى في توزيعها

بحوالي 1000 حقيبة مدرسية ، مقدمة من الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل .

كما قامت اللجنة بتسليم مبلغ مالي 100 دينار على كل طالب بالمراحل

التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مقدمة من مكتب صندوق الزكاة

الساحل .



( وال - بنغازى )