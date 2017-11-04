مصلحة الآثار الليبية تُطلق مشروع " تدعيم قصر البركة " بمدينة بنغازى .





بنغازى 04 نوفمبر 2017 (وال)- أطلقت مصلحة الآثار الليبية مشروع "

تدعيم قصر البركة " الواقع بمنطقة الكيش أحد ضواحي مدينة بنغازى .

ويأتي تنفيذ هذا المشروع الذي أطلق خلال الأيام القليلة الماضية ، في

إطار الحفاظ على الموروث الثقافي الليبي ، ويهدف إلى المحافظة على مكونات

القصر ، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي لحماية التراث "

الإيكروم"، ومؤسسة صندوق الأمير " كلاوس" .

وقال رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور" أحمد حسين " إنه إطلاق المرحلة

الأولى من هذا المشروع تهدف إلى حماية واجهة المبنى والتي تعرف بالقاطع

العثماني وهي تمثل قيمة حضارية لفترة زمنية معينة .

وأضاف الدكتور " حسين " أن المشروع يأتي في إطار التعاون مع المؤسسات

الدولية، في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي الليبي، مشيراً في الوقت

ذاته إلى أنه سيتم تدعيم السقف ، لمنع تدهوره ووقف زيادة الانهيار به،

كما سيتم إزالة الأجزاء الخرسانية التي تم تثبيتها في الجانب الشرقي

للمبنى والتي تسببت في سقوط جزء منه .

وأكد أنه سيتم تدعيم البوابة الرئيسية وتسقيفها، إلى جانب تغطية الجزئيين

الأيمن والأيسر بغطاء من اللادئن ، لحمايتها من الرياح .



( وال - بنغازى )