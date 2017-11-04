مصلحة الآثار الليبية تُطلق مشروع "
تدعيم قصر البركة " بمدينة بنغازى .
السبت ، 04- 11- 2017 - 11:43:00
بنغازى 04 نوفمبر 2017 (وال)- أطلقت مصلحة الآثار الليبية مشروع "
تدعيم قصر البركة " الواقع بمنطقة الكيش أحد ضواحي مدينة بنغازى .
ويأتي تنفيذ هذا المشروع الذي أطلق خلال الأيام القليلة الماضية ، في
إطار الحفاظ على الموروث الثقافي الليبي ، ويهدف إلى المحافظة على مكونات
القصر ، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي لحماية التراث "
الإيكروم"، ومؤسسة صندوق الأمير " كلاوس" .
وقال رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور" أحمد حسين " إنه إطلاق المرحلة
الأولى من هذا المشروع تهدف إلى حماية واجهة المبنى والتي تعرف بالقاطع
العثماني وهي تمثل قيمة حضارية لفترة زمنية معينة .
وأضاف الدكتور " حسين " أن المشروع يأتي في إطار التعاون مع المؤسسات
الدولية، في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي الليبي، مشيراً في الوقت
ذاته إلى أنه سيتم تدعيم السقف ، لمنع تدهوره ووقف زيادة الانهيار به،
كما سيتم إزالة الأجزاء الخرسانية التي تم تثبيتها في الجانب الشرقي
للمبنى والتي تسببت في سقوط جزء منه .
وأكد أنه سيتم تدعيم البوابة الرئيسية وتسقيفها، إلى جانب تغطية الجزئيين
الأيمن والأيسر بغطاء من اللادئن ، لحمايتها من الرياح .
( وال - بنغازى )