وزارة الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لدعم برنامج خاص بمقاتلات قطرية .





واشنطن 4 نوفمبر 2017 ( وال )-وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة

عسكرية محتملة لدعم برنامج خاص بمقاتلات F-15QA متعددة المهام التي

تمتلكها قطر وذلك بقيمة 1.1 مليار دولار، وفق بيان أصدرته الأربعاء.

وذكر بيان للخارجية الامريكية اصدرته الاربعاء الماضي أن وكالة التعاون

الأمني الدفاعي الفدرالية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون

أخطرت الكونغرس بالصفقة المحتملة.

وكانت الحكومة القطرية قد طلبت من واشنطن دعما لبرنامج يتضمن تصميم

وتنفيذ خدمات لمقاتلاتها من طراز F-15QA، كتضمين سلالم صعود إلى الطائرات

وحظائر ومرافق صيانة وتدريب وأماكن تخزين للأسلحة بالإضافة إلى تقديم

خدمات دعم تكنولوجي.

وقالت وزارة الخارجية إن تلك الصفقة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن

الوطني الأميركيين مؤكدة على أهمية قطر في منطقة الخليج.

وأشار البيان إلى أن تلك الخدمات لن تغير من توازن القوى العسكري في

المنطقة ولن تؤثر على الاستعداد الدفاعي الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في يونيو على صفقة بيع مقاتلات F-15

لقطر بقيمة 12 مليار دولار.