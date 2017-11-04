الاعلان عن موعد مباريات الدور الرباعي لكرة القدم .





طرابلس 4 نوفمبر 2017(وال) - حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم، موعد إقامة مباراتي الدور نصف النهائي لمنافسات الدور

الرباعي المؤهِّل للمشارَكة الأفريقية اللتين ستقامان على ملعبي إمساعد

وزوارة في 16 نوفمبر الجاري، فيما ستقام المباراة النهائية في 21 من نفس

الشهر.

نشر ذلك موقع الاتحاد الليبي لكرة القدم ، موضحًا أن أول المجموعة الأولى

(أهلي بنغازي) سيلتقي الاتحاد أول المجموعة الثالثة، فيما سيقابل أول

المجموعة الثانية (التحدي) أول المجموعة الرابعة (أهلي طرابلس).

يشار إلى أنه حال ترشح فريقين من اتحاد فرعي واحد للدور النهائي ستكون

المباراة النهائية على ملعب إمساعد بالنسبة لفريقي التحدي وأهلي بنغازي،

وعلى أرضية ملعب مصراتة في حالة ترشح فريقي الاتحاد وأهلي طرابلس، بينما

سيتم اختيار ملعب المباراة النهائية عن طريق القرعة إذا كان المترشحان من

بنغازي وطرابلس.

وتقرر أن تقام المباريات بنظام اللجوء إلى الوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة

مقسمة على شوطين في حالة انتهاء أي من المباريات الثلاث بنتيجة التعادل،

قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

من جهة اخرى اعلنت لجنة المسابقات ان موعد القرعة ستقام مساء اليوم السبت

عبر احد القنوات المحلية مباشرة .

(وال)