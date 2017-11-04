تفقد مقرات جهاز الاسعاف والمركز الصحى سرت المركز .





سرت 04 نوفمبر 2017 ( وال )- قامت عضو المجلس البلدى سرت المكلفة

بمتابعة ملف الصحة والشؤون الاجتماعية السيدة هنية سالم ابوخريص يرافقها

مدير الخدمات الصحية بسرت الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح ومدير مكتب

مشروعات قطاع الصحة بسرت المهندس بشير محمد بزيارة متابعة لعدد من

المرافق الصحية بسرت وسير الحملة الوطنية للتطعيمات بسرت .

وأوضح المتحدث الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان

الجولات التفقدية شملت مركز الرعاية الصحية الاولية بسرت ومتابعة عمل

اللجنة المشرفة على التطعيمات الاجبارية للاطفال التى انطلقت بداية

الاسبوع الماضى .. حيث تابعوا سير الية التطعيمات ضد مرض شلل الاطفال

والنكاف والحميراء والحصبة التى وصل عدد الاطفال الذين تم تطعيمهم اكثر

من 29 الف طفل وطفلة .

و أشار الى ان الزيارات شملت مقر جهاز الاسعاف الطبى والطوارئ بسرت

والمركز الصحي سرت المركز .



(وال_سرت)