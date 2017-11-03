الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني لمباراة تونس.





طرابلس 4 نوفمبر 2017 (وال)- أُعلنت أمس القائمة النهائية للمنتخب الوطني

لكرة القدم، الذي سيواجه تونس في 11 نوفمبر الجاري في تونس، ضمن آخر

جولات المجموعة الأولى من منافسات التأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا

2018.

وضمت القائمة التي اختارها المدرب "عمر المريمي" الذي تم تكليفه بعد

استقالة "جلال الدامجة" كلا من: محمد نشنوش وأحمد عزاقة وعلي شنينة

والمعتصم صبو وسند الورفلي وطارق الجمل وأحمد تربي وصهيب بن سليمان وسعد

إجبار والمعتصم المصراتي وبدر حسن وأحمد المقصي وأحمد رمضان ومهند مصطفى

عيسى وأحمد بن علي ومؤيد اللافي ومحمد الطبال ومفتاح طقطق ومحمد صولة

وأحمد الزوي ومحمد الغنودي وصالح الطاهر وحمدو الهوني.

وستغادر بعثة المنتخب الوطني يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر الجاري

إلى تونس قبل موعد المباراة بثلاثة أيام.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يدخل هذه المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط فقط،

بينما يلعب المنتخب التونسي هذه المباراة وهو متصدر المجموعة وتهمه نتيجة

هذه المبارة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

..(وال)..