اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تسير قافلة مساعدات إنسانية سكان جنوب المنطقة السكنية الثالثة بسرت .





سرت 03 نوفمبر 2017(وال) سيرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي

قافلة إغاثة كمساعدات إنسانية مخصصة لأكثر من ثلاثمائة أسرة من سكان

المنطقة السكنية الثالثة جنوب طريق مراح بسرت .

وقال مصدر بلجنة الإشراف على عمليات توزيع المساعدات الإنسانية بسرت

لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الدولي سير قافلة مساعدات غذائية وسلع تموينية ومفروشات وأغطية ومواد

تنظيف ودلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر مصراتة وغرفة حماية وتأمين

سرت العسكرية .

وتأتى تواصل قوافل الإغاثة التي تسيرها الصليب الدولي في إطار تخفيف

الأعباء المالية على كاهل أولياء الأمور وفى ظل غياب نقص السيولة

المالية النقدية بسرت .



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