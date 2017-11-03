الصليب الأحمر الدولي يرسل إمدادات طبية لمستشفيات في شرق ليبيا .
الجمعة ، 03- 11- 2017 - 15:18:00
بنغازي 03 نوفمبر 2017 (وال)- أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في
ليبيا ستة أطنان من الإمدادات الطبية إلى مستشفيات البيضاء و طبرق و
درنة و مرتوبة و عين مارة .
وشملت هذه المساعدات أدوية تكفي لمدة شهر لحوالي 2500 شخص يعانون من
الأمراض المزمنة كالسكري و ارتفاع ضغط الدم والصرع و أمراض القلب و
الأوعية الدموية و اضطرابات الصحة العقلية .
واحتوت الإمدادات كذلك على أدوية لمساعدة أكثر من 250 امرأة تعاني من
حالات الحمل المعقدة ومواد لعلاج 300 جريح .
يشار إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا قدمت هذه الإمدادات
كجزء من المساعدات الطارئة نظرًا لأن المرافق الصحية في كافة المدن
الليبية تعاني من نقص شديد في الإمدادات الطبية و زيادة عدد المرضى.
...( وال - بنغازي) ...