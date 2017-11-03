الصليب الأحمر الدولي يرسل إمدادات طبية لمستشفيات في شرق ليبيا .





بنغازي 03 نوفمبر 2017 (وال)- أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في

ليبيا ستة أطنان من الإمدادات الطبية إلى مستشفيات البيضاء و طبرق و

درنة و مرتوبة و عين مارة .

وشملت هذه المساعدات أدوية تكفي لمدة شهر لحوالي 2500 شخص يعانون من

الأمراض المزمنة كالسكري و ارتفاع ضغط الدم والصرع و أمراض القلب و

الأوعية الدموية و اضطرابات الصحة العقلية .

واحتوت الإمدادات كذلك على أدوية لمساعدة أكثر من 250 امرأة تعاني من

حالات الحمل المعقدة ومواد لعلاج 300 جريح .

يشار إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا قدمت هذه الإمدادات

كجزء من المساعدات الطارئة نظرًا لأن المرافق الصحية في كافة المدن

الليبية تعاني من نقص شديد في الإمدادات الطبية و زيادة عدد المرضى.



...( وال - بنغازي) ...